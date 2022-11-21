6 привычек долгожителей, которые может перенять каждый россиянин

Люди, живущие долгие года, имеют схожие черты.

Еда маленькими порциями.

Долгожители едят мало, не переедают, прием пищи прекращают без чувства пресыщения. Поэтому следует перестать есть, когда желудок полон на 80%.

Мало мяса, больше зелени

Долгожители питаются только продуктами, которые произрастают в их климатической зоне. Продукты питания употребляют преимущественно в свежем виде, в рационе почти нет первых блюд или наваристых бульонов. Мясо присутствует в варёном виде но не часто - несколько раз в месяц.

Полный отказ от сахара и консервантов

Большинство долгожителей не употребляют подвергшиеся технологической обработке продукты, газированные напитки и маринованные закуски. Сахар они получают из мёда, изюма и сладких фруктов.

Выращенные в собственном огороде продукты

Основу культур питания, способствующих долголетию, составляют зерновые, бобовые, овощи. Эти продукты — источник белка, клетчатки, антираковых веществ, клетчатки.

Ежедневное движение

Самые старые люди земли занимаются малоинтенсивной и ежедневной физической активностью. Йога или аэробика является неотъемлемой частью их распорядка дня.

Духовность

Вера — одна из главных «привычек», повышающих шансы на долгую и здоровую жизнь. Религиозная принадлежность при этом не имеет никакого значения.