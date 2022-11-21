Актер Станислав Садальский раскритиковал игру Насти Ивлеевой в новом сериале «Монастырь»

Станислав Садальский назвал блогера Настю Ивлееву «необразованной». Актер предположил, что за свою жизнь телеведущая не прочла ни одной книги.

«Она же нагло общается, глаза мозолит, мне это совершенно не интересно, гораздо интереснее выйти на улицу и там пообщаться с людьми. Она дремучая, как тундра. Необразованная и неначитанная, не прочитала ни одной книжки», — заявил Садальский.

Артист считает, что обсуждать участие блогера в телесериале «Монастырь» просто «смешно и нелепо». Садальский назвал ее участие в проекте «самодеятельностью».

Шоумен добавил, что Настя однажды позвала его на интервью для YouTube шоу, но актер отказался.

Напоминаем, что сериал вышел на экраны 19 ноября. Режиссером проекта выступил Александр Молочников. Главные роли, помимо Насти Ивлеевой, исполнили Филипп Янковский, Наталья Кудряшова и Марк Эйдельштейн.

Еще на этапе создания проект называли скандальным, отмечая, что пока блогер не готова для драматических ролей. Но Молочников видел только ее, поэтому сейчас работа актрисы вызывает немало вопросов у публики.