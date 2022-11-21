Певица Анастасия Стоцкая не смогла сдержать эмоций от воссоединения с Киркоровым

Популярная певица Анастасия Стоцкая воссоединилась с поп-королем Филиппом Киркоровым. Знаменитости вышли на одну сцену после чреды сплетен и слухов о возможной связи исполнителя и наследников артистки.

Настя и Филлип воссоединились за счет музыкального телевизионного проекта «Дуэты». Самое интересное, что Киркоров и Стоцкая не подозревали об этом, пока не состоялось выступление. Рыжеволосая вокалистка поблагодарила организаторов шоу за столь приятный сюрприз. Девушка не смогла сдержать своих позитивных эмоций.

«Было здорово, волнительно исполнить легендарную песню «Три счастливых дня» дуэтом в необычном формате, не видя при этом своего партнера», — заявила Анастасия.

Напомним, что три года назад Стоцкая развелась с бизнесменом Сергеем Абгаряном. В браке у пары родилась 5-летняя дочь Вера и 11-летний сын Александр. Сейчас певица счастлива в отношениях с Александром Казьминым. Они вместе играют в мюзикле «Шахматы». До брака с Сергеем Абгаряном артистка состояла в официальных отношениях с Алексеем Секириным.