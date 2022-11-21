Пригожин: покойный автор хитов Сергей Кузнецов написал перед смертью песню для Валерии

Продюсер певицы Валерии и ее супруг Иосиф Пригожин рассказал, что покойный композитор Сергей Кузнецов, автор хитов группы «Ласковый май», незадолго до смерти написал для артистки новую песню.

Кузнецов прислал свое музыкальное творение на ознакомление Пригожину еще в середине октября. Однако тот не успел ответить. 7 ноября Сергея Кузнецова не стало. Мужчина умер в собственной квартире после сердечного приступа в 58 лет. Примечательно, но в последние годы автор песен практически не появлялся на публике и не давал интервью, хотя продолжал писать композиции и мечтал о том, как они снова будут становиться хитами.

Сейчас точно неизвестно, какое будущее ждет эту песню. Иосиф Игорович в эфире программы «Звезды сошлись» сообщил, что сперва ему нужно пообщаться с семьей умершего композитора по этому поводу.

«Он прислал песню 14 октября. В этот день мы улетали. Я написал ему: “вернусь и перезвоню”. Так сложилась жизнь, что теперь не отвечу никогда. С песней будем думать, что дальше делать. Наверное надо сперва с родственниками поговорить», — считает музыкальный продюсер.