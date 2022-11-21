Фильм «Сердце Пармы» в седьмой раз возглавил российский кинопрокат в минувший уикенд

Фильм "Сердце Пармы" вновь стал лидером российского кинопроката, собрав в РФ и СНГ 43,8 миллионов рублей за минувший уикенд. Об этом говорят данные за период с 17 по 20 ноября.

Режиссером картины, которая вышла в прокат 6 октября, является Антон Мегердичев. Лента рассказывает о противостоянии уральской Пармы и Великого княжества Московского. Во время конфликта цивилизаций русский князь Михаил полюбил ведьму-ламию Тиче, которая принимает облик рыси. Герой прошел сквозь трудные испытания. Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, Федор Бондарчук, Елена Ербакова, Елена Панова.

Второе место в кинопрокате на выходных занял фильм "Петр I: последний царь и первый император" Андрея Кравчука. Он собрал 39,6 миллионов рублей.

На третьем месте оказалась анимационная кинокартина "Чинк: Хвостатый детектив". Лента вышла в прокат 17 ноября, собрала 39,5 миллионов рублей.