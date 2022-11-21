Иммунолог Карташева: россиянин умер от поражения печени после двухмесячного употребления БАДов

Россиянин умер после того, как два месяца принимал БАДЫ, которые были куплены на одном популярном маркетплейсе. У мужчины произошло необратимое поражение печени. Об этом рассказала СМИ иммунолог Дарья Карташева.

По данным медицинского специалиста, в начале приема БАДов житель России был полностью здоров. Спустя два месяца он неожиданно попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «фульминантный гепатит». Пациент некоторое время находился в критическом состоянии, и доктора не смогли спасти ему жизнь.

«У мужчины было необратимое поражение печени. Без печени, как известно, человек жить не сможет», — рассказывает иммунолог.

При этом эксперт не стала раскрывать, какие именно БАДы умерший принимал. Хотя отметила, что это не был цинк, железо и витамин Д, а какая-то «растительная натуральная добавка».

Поэтому врачи призывают принимать БАДы очень осторожно. Только после назначения врача. К тому же, добавки нельзя «пить горстями», обязательно надо соблюдать дозировку. Чем больше препаратов человек употребляет, тем выше риски токсического поражения печени, что может привести к серьезным последствиям и даже смерти.