Экс-домработнице Киркорова Людмиле Дородновой не хватает 500 тысяч на срочную операцию

Людмила Дороднова (более известна как просто Люся), экс-домработница знаменитого российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, стала гостем программы «Звезды сошлись» на канале ТНТ.

На шоу женщина рассказала, что ей требуется срочная операция по замене коленного сустава, которая стоит 500 тысяч рублей. В ином случае, если не провести хирургическое вмешательство, она рискует остаться инвалидом на всю жизнь. Кстати, операцию можно сделать и бесплатно, но для этого нужно ждать целый год.

Зрители поинтересовались у Людмилы, почему она не попросит помощи у Филиппа Бедросовича. Уж для Киркорова не составит труда оплатить необходимое лечение.