Критик Соседов заявил, что песни Ольги Бузовой не имеют ничего общего с музыкой

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия
В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В
В Петербурге год от года растет смертность в результате употребления наркотиков. В прошлом году данный показатель вырос на 37%. Вместе с тем
В Интернете появились кадры из телесериала "Монастырь", на которых актрису и телеведущую Настю Ивлееву можно увидеть с голой грудью. Звезда снялась в
Накануне Светлана Лобода с гордостью представила новую песню «Два незнакомца». Трек звучит на украинском языке, поскольку теперь она именует себя
Последний раз Анастасия Заворотнюк на публику выходила более 3-х лет назад. Рак актрисе поставили в 2019 году. С тех пор ее никто не видел. В
Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были
По информации диетолога Ноны Озерянской, ряд определенных факторов могут повысить вероятность возникновения тромбов у человека. Врач назвала девять
Руководитель немецкого правительства Шольц высказал свое мнение по поводу украинского кризиса и отношений между Россией и западными государствами. Он
Аналитик Окопов в статье для издания РИА Новости проанализировал отношение западных государств к сотрудничеству между Германией и Китаем. Он указал,
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