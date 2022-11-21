Критик Соседов заявил, что песни Ольги Бузовой не имеют ничего общего с музыкой

Новую песню певицы Ольги Бузовой нельзя рассматривать как музыкальную композицию. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Как признался историк музыки, он даже не хочет комментировать музыкальное творчество поющей ведущей, так как оно не относится к таковому.

«Я не оскорбляю уши этой ерундой. Это не имеет отношение к музыке и журналистике. Ни к чему отношения не имеет. Какая-то царапина на полу либо пятно синее. Никак его оттереть не можем. Как думаете, откуда это синее пятно? Синими чернилами не пользуется никто. Ну синее пятно! Такая есть проблема…синее пятно. Это из той же области. Пустое, ни о чем», — сообщил Сергей Соседов в беседе с журналистами.

Кстати, последний трек Ольги наделал много шума в Сети. Особенно пользователям не понравилось то, что голос Бузовой в песне отличается от настоящего вокала. Поклонники обвинили артистку в обмане и использовании специальных эффектов, которые улучшают качество звука.