Лолита жестко поставила на место Катю Лель в прямом эфире телешоу «Суперстар. Возвращение»

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Лолита жестко поставила на место Катю Лель в прямом эфире телешоу «Суперстар. Возвращение»
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Фото из открытых источников

На телешоу «Суперстар! Возвращение» регулярно вспыхивают скандалы. На этот раз в перепалке приняли участие несколько человек. Начался конфликт после выступления Кати Лель.

Артистка спела песню Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц» с элементами своей песни «Мой мармеладный». Этим певица вызвала шквал критики от Леры Кудрявцевой. Между звездами завязалась перепалка. Катя назвала Леру неадекватной. Лолита не выдержала и жестко поставила на место Лель.

«Я вас скажу так, от себя. Мне не нравится, каким тоном ты Катя разговариваешь с членами жюри. Прошу, как ведущая и коллега уважать всех, кто сидит здесь», — высказалась Лолита.

Отметим, что все выступления Кати Лель проходят плачевно. Жюри (Стас Пьеха, Маша Распутина, Лера Кудрявцева, Сергей Соседов) постоянно третируют певицу.

Как утверждает исполнительница, это специально делается. По ее убеждению, результаты конкурса были известны еще до его начала. Сейчас якобы идет планомерное удаление всех неугодных участниц.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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