МакSим публично обратилась к избранницам бывшего возлюбленного

МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) в последнее время часто недвусмысленно намекает поклонникам на личную жизнь. Одно из последних фото артистка подписала очень загадочно.

МакSим не раскрывает своего избранника. Фанаты даже не догадываются, кто это может быть. Сама Марина регулярно подливает масла в огонь. Одном из последних снимков в откровенном мини исполнительница подписала весьма неоднозначно. Она публично обратилась к избранницам своего бывшего.