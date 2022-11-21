«МК»: Певица Ирина Отиева сообщила, что считает нужным освободить Одессу и Харьков

Заслуженная артистка РФ Ирина Отиева, которая завтра, 22 ноября, отметит 64-летие, дала большое интервью «МК». Артистка рассказала корреспондентам о своей жизни и отношении к СВО на Украине.

По словам эстрадной и джазовой певицы, сейчас она живет одним днем и ждет, когда закончится самое трудное для страны время.

«Все у нас будет хорошо. Главное, скорее бы все закончилось. Это единственное, чего мне сейчас хочется», – заявила Отиева.

Ирина Адольфовна призналась о своих предчувствиях. По ее словам, к 9 мая могут быть большие продвижения в зоне проведения спецоперации. Как считает знаменитость, ВС РФ должны брать Одессу, Харьков, Николаев и Днепропетровск, поскольку это русские города.

Певица добавила, что в свое время объехала с концертами всю Украину: как ее восточную часть, так и западную. По всей территории страны ее принимали хорошо. Поэтому исполнительнице очень жалко людей, особенно детей.