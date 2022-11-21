«МК»: Певица Ирина Отиева сообщила, что считает нужным освободить Одессу и Харьков

Image 16+
«МК»: Певица Ирина Отиева сообщила, что считает нужным освободить Одессу и Харьков
Знаменитости
Фото из открытых источников

Заслуженная артистка РФ Ирина Отиева, которая завтра, 22 ноября, отметит 64-летие, дала большое интервью «МК». Артистка рассказала корреспондентам о своей жизни и отношении к СВО на Украине.

По словам эстрадной и джазовой певицы, сейчас она живет одним днем и ждет, когда закончится самое трудное для страны время.

«Все у нас будет хорошо. Главное, скорее бы все закончилось. Это единственное, чего мне сейчас хочется», – заявила Отиева. 

Ирина Адольфовна призналась о своих предчувствиях. По ее словам, к 9 мая могут быть большие продвижения в зоне проведения спецоперации. Как считает знаменитость, ВС РФ должны брать Одессу, Харьков, Николаев и Днепропетровск, поскольку это русские города.

Певица добавила, что в свое время объехала с концертами всю Украину: как ее восточную часть, так и западную. По всей территории страны ее принимали хорошо. Поэтому исполнительнице очень жалко людей, особенно детей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Советская актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала в соцсетях фотографию без макияжа

Сегодня, 21:28

МакSим публично обратилась к избранницам бывшего возлюбленного

Сегодня, 21:16

«МК»: Певица Ирина Отиева сообщила, что считает нужным освободить Одессу и Харьков

Сегодня, 20:58

36-летняя телеведущая Елена Николаева опубликовала обнажённое фото в кровати с годовалым сыном

Сегодня, 20:50

Актер Станислав Садальский раскритиковал игру Насти Ивлеевой в новом сериале «Монастырь»

Сегодня, 20:32

Артист Владимир Вдовиченков впервые вышел в общество после слухов о тяжёлой болезни

Сегодня, 19:57

Гражданам РФ сообщили, почему звезда сериала «Вечный зов» Виталий Базин свел счеты с жизнью

Сегодня, 16:06

Певец Александр Маршал показал на публике в Донбассе своего 25-летнего сына Артема TRILLA

Сегодня, 15:51

В России открывают ещё один фронт — культурный

Сегодня, 15:45

Сергей Соседов заявил, что песни Ольги Бузовой «не имеют ничего общего с музыкой»

Сегодня, 15:37

Лолита жестко поставила на место Катю Лель в прямом эфире телешоу «Суперстар. Возвращение»

Сегодня, 15:12

Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов перед смертью «сидел на уколах»

Сегодня, 12:03

Модель Анастасия Решетова призналась, что никогда не любила отца своего сына Тимати

Сегодня, 11:54

Стас Садальский о внуках Татьяны Васильевой: «Живут в Германии в нищете, но мужественно терпят»

Сегодня, 11:44

Экс-домработнице Киркорова Людмиле Дородновой не хватает 500 тысяч на срочную операцию

Сегодня, 11:32

Иммунолог Карташева: россиянин умер от поражения печени после двухмесячного употребления БАДов

Сегодня, 11:12

На обнажённую Ивлееву в сериале «Монастырь» посмотрели более 250 тысяч человек

Сегодня, 10:54

Пригожин: покойный автор хитов Сергей Кузнецов написал перед смертью песню для Валерии

Сегодня, 10:48

Телеканалы ТНТ и «Муз-ТВ» начали удалять в песнях запрещенные слова «мир» и «война»

Сегодня, 10:35

Певица Анастасия Стоцкая не смогла сдержать эмоций от воссоединения с Киркоровым

Сегодня, 10:12

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России
  • Вчера, 10:30

Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей
  • Вчера, 14:41

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей

В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В

Зависимых больше, денег – меньше. Как Смольный «перестал» бороться с наркотиками
  • 19-11-2022, 08:31

Зависимых больше, денег – меньше. Как Смольный «перестал» бороться с наркотиками

В Петербурге год от года растет смертность в результате употребления наркотиков. В прошлом году данный показатель вырос на 37%. Вместе с тем

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет
  • Вчера, 17:52

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет

В Интернете появились кадры из телесериала "Монастырь", на которых актрису и телеведущую Настю Ивлееву можно увидеть с голой грудью. Звезда снялась в

Приходько раскритиковала Лободу за попытки петь песни на украинском языке
  • 19-11-2022, 16:01

Приходько раскритиковала Лободу за попытки петь песни на украинском языке

Накануне Светлана Лобода с гордостью представила новую песню «Два незнакомца». Трек звучит на украинском языке, поскольку теперь она именует себя

В Сети появились кадры последнего выхода на публику тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк
  • 19-11-2022, 11:01

В Сети появились кадры последнего выхода на публику тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк

Последний раз Анастасия Заворотнюк на публику выходила более 3-х лет назад. Рак актрисе поставили в 2019 году. С тех пор ее никто не видел. В

Новости партнеров
Новости партнеров
Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы
  • 19-11-2022, 21:00

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов
  • 19-11-2022, 18:48

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов

По информации диетолога Ноны Озерянской, ряд определенных факторов могут повысить вероятность возникновения тромбов у человека. Врач назвала девять

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО
  • 19-11-2022, 17:48

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО

Руководитель немецкого правительства Шольц высказал свое мнение по поводу украинского кризиса и отношений между Россией и западными государствами. Он

Аналитик рассказал об отношениях между Германией и Китаем
  • 19-11-2022, 11:38

Аналитик рассказал об отношениях между Германией и Китаем

Аналитик Окопов в статье для издания РИА Новости проанализировал отношение западных государств к сотрудничеству между Германией и Китаем. Он указал,