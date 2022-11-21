Модель Анастасия Решетова призналась, что она никогда не любила отца своего ребёнка Тимати

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати были вместе почти шесть лет. В 2019 году красотка родила певцу сына Ратмира. Но несмотря на появление в семье ребенка, девушка не дождалась от своего возлюбленного предложения руки и сердца.

В 2020 году знаменитости решили расстаться. Поклонники пары до сих пор пытаются узнать у Анастасии, что именно стало причиной разрыва. Но Решетова по-прежнему упорно хранит молчание. Впрочем, блогерша иногда откровенничает на личные темы, в том числе касающиеся Тимати.

К примеру, не так давно она ответила на вопрос, как смогла справится с расставанием. Супермодель рассказала, что по этому поводу не страдала, поскольку никогда не любила отца своего ребёнка.

«Я еще ни с кем не расставалась, испытывая при этом горькие эмоции. Это значит, что был не мой человек. Так что не с чем мне справляться. С любимыми ведь не расстаются», — написала она.