Модель Анастасия Решетова призналась, что она никогда не любила отца своего ребёнка Тимати

Image 16+
Модель Анастасия Решетова призналась, что она никогда не любила отца своего ребёнка Тимати
Знаменитости
Фото из открытых источников

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати были вместе почти шесть лет. В 2019 году красотка родила певцу сына Ратмира.  Но несмотря на появление в семье ребенка, девушка не дождалась от своего возлюбленного предложения руки и сердца.

В 2020 году знаменитости решили расстаться. Поклонники пары до сих пор пытаются узнать у Анастасии, что именно стало причиной разрыва. Но Решетова по-прежнему упорно хранит молчание. Впрочем, блогерша иногда откровенничает на личные темы, в том числе касающиеся Тимати.

К примеру, не так давно она ответила на вопрос, как смогла справится с расставанием. Супермодель рассказала, что по этому поводу не страдала, поскольку никогда не любила отца своего ребёнка.

«Я еще ни с кем не расставалась, испытывая при этом горькие эмоции. Это значит, что был не мой человек. Так что не с чем мне справляться. С любимыми ведь не расстаются», — написала она.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов перед смертью «сидел на уколах»

Сегодня, 12:03

Модель Анастасия Решетова призналась, что она никогда не любила отца своего ребёнка Тимати

Сегодня, 11:54

Стас Садальский раскритиковал жалобы Татьяны Васильевой на тяжелую жизнь детей за рубежом

Сегодня, 11:44

Экс-домработнице Киркорова Людмиле Дородновой не хватает 500 тысяч на срочную операцию

Сегодня, 11:32

Иммунолог Карташева: россиянин умер от поражения печени после двухмесячного употребления БАДов

Сегодня, 11:12

На обнажённую Анастасию Ивлееву в телесериале «Монастырь» посмотрели более 250 тысяч человек

Сегодня, 10:54

Пригожин: покойный автор хитов Сергей Кузнецов написал перед смертью песню для Валерии

Сегодня, 10:48

Российские телеканалы начали заглушать запретные слова «война» и «мир» в старых песнях

Сегодня, 10:35

Певица Анастасия Стоцкая не смогла сдержать эмоций от воссоединения с Киркоровым

Сегодня, 10:12

Российский шоумен Александр Гудков вернулся в РФ из Турции

Сегодня, 09:58

Фильм «Сердце Пармы» в седьмой раз возглавил российский кинопрокат в минувший уикенд

Сегодня, 09:40

Сергей Соседов пренебрежительно высказался о музыкальных способностях Юрия Шатунова

Сегодня, 09:28

Российский писатель Захар Прилепин похвалил песню Ольги Бузовой про бегство от мобилизации в РФ

Сегодня, 09:16

В шоу «Маска. Танцы» на канале СТС раскрыли персонажа Божья коровка

Сегодня, 09:12

Михайлов день 2022: приметы и обычаи, что нельзя делать, СМС поздравления

Вчера, 20:22

«Не сделаешь этого — жди лиха». Какая русская традиция была незаслуженно забыта

Вчера, 18:41

Фигуристка Евгения Медведева похвасталась платьем за 200 тысяч в свой день рождения

Вчера, 18:26

Певица Ольга Бузова и Азамат Мусагалиев представили новую совместную песню «Релокация»

Вчера, 18:05

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет

Вчера, 17:52

Блогер Лена Миро считает актрису Кристину Асмус виновной в скандале на спектакле в Москве

Вчера, 17:44

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России
  • Вчера, 10:30

Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей
  • Вчера, 14:41

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей

В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В

Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»
  • 18-11-2022, 14:54

Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»

Губернатор Петербурга Александр Беглов не появляется в городе уже почти неделю после сообщений о решении Госстройнадзора ввести в эксплуатацию здание

«StarHit»: Перечислены пять сериалов, которые затягивают не хуже «Отчаянных домохозяек»
  • 19-11-2022, 09:31

«StarHit»: Перечислены пять сериалов, которые затягивают не хуже «Отчаянных домохозяек»

Телесериал «Отчаянные домохозяйки» вышел на экраны 20 лет назад, но он до сих пор увлекает зрителей всего мира. StarHit.ru составил список из пяти

Гарик Сукачев назвал уехавшую из России Примадонну Аллу Пугачеву национальным достоянием
  • 19-11-2022, 17:04

Гарик Сукачев назвал уехавшую из России Примадонну Аллу Пугачеву национальным достоянием

Гарик Сукачев во время очередного выпуска YouTube-шоу "Солодников", который вышел в эфир 17 ноября, высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой.

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет
  • Вчера, 17:52

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет

В Интернете появились кадры из телесериала "Монастырь", на которых актрису и телеведущую Настю Ивлееву можно увидеть с голой грудью. Звезда снялась в

Новости партнеров
Новости партнеров
Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября
  • Вчера, 10:42

Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября

После 21 сентября, когда в РФ объявили частичную мобилизацию, граждане стали намного чаще обращаться к психологам с жалобами на депрессию и

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы
  • 19-11-2022, 21:00

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов
  • 19-11-2022, 18:48

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов

По информации диетолога Ноны Озерянской, ряд определенных факторов могут повысить вероятность возникновения тромбов у человека. Врач назвала девять

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО
  • 19-11-2022, 17:48

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО

Руководитель немецкого правительства Шольц высказал свое мнение по поводу украинского кризиса и отношений между Россией и западными государствами. Он