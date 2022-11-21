Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов перед смертью «сидел на уколах»

Основатель группы «Ласковый май» и автор главных хитов легендарного российского коллектива Сергей Кузнецов скончался от остановки сердца. Это стало неожиданностью для поклонников и коллег композитора, поскольку мужчине было всего-навсего 58 лет.

Близкий друг Кузнецова Григорий Герасимов в шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказал, как жил покойный в последнее время. Оказывается, последние дни жизни музыкант коротал в однокомнатной квартире на окраине Оренбурга.

Он жил со старенькой мамой. Она ни в какую не принимала невестку Елену Свальеву. Сережа снял для супруги квартиру в соседнем доме. За аренду он отдавал всю пенсию по инвалидности, — вспоминает Герасимов.

Также он уточнил, что у Сергея были проблемы со спиной, поэтому перед смертью он «сидел на уколах»:

Он был достоин намного лучшей жизни. Жил скромно, но на жизнь хватало.

Друг музыканта добавил, что тот не получал авторских отчислений за хиты коллектива, поскольку права на песни «забрал себе один всем известный человек»:

РАО платило Андрею Разину, а не ему.

Напомним, что основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов скончался 7 ноября. У композитора оторвался тромб. Врачи ничем не смогли помочь автору.