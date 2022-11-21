Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов перед смертью «сидел на уколах»

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия
В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В
Губернатор Петербурга Александр Беглов не появляется в городе уже почти неделю после сообщений о решении Госстройнадзора ввести в эксплуатацию здание
Телесериал «Отчаянные домохозяйки» вышел на экраны 20 лет назад, но он до сих пор увлекает зрителей всего мира. StarHit.ru составил список из пяти
Гарик Сукачев во время очередного выпуска YouTube-шоу "Солодников", который вышел в эфир 17 ноября, высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой.
В Интернете появились кадры из телесериала "Монастырь", на которых актрису и телеведущую Настю Ивлееву можно увидеть с голой грудью. Звезда снялась в
После 21 сентября, когда в РФ объявили частичную мобилизацию, граждане стали намного чаще обращаться к психологам с жалобами на депрессию и
Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были
По информации диетолога Ноны Озерянской, ряд определенных факторов могут повысить вероятность возникновения тромбов у человека. Врач назвала девять
Руководитель немецкого правительства Шольц высказал свое мнение по поводу украинского кризиса и отношений между Россией и западными государствами. Он
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