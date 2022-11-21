На обнажённую Анастасию Ивлееву в телесериале «Монастырь» посмотрели более 250 тысяч человек

Драматический телесериал «Монастырь» поставил рекорд просмотров в день его премьеры. Более 250 тысяч человек посмотрели первый эпизод. Это является самым высоким показателем среди всех российских кинопремьер.

В Сети появились кадры из «Монастыря» с полностью обнажённой исполнительницей главной роли. Анастасия Ивлеева сыграла откровенные сцены без дублерши. Возможно, именно вирусные снимки привели к росту просмотров этой серии.

Сериал повествует о модной тусовщице, которая попала в неприятности в ночном клубе в ОАЭ. Девушка бежит в Россию, и там скрывается в стенах монастыря. В одной из сцен она соблазняет священника, хранящего обет безбрачия долгие годы.

Режиссер фильма Александр Молочников рассказывал, что Настя изначально была против съемок в пикантных сценах. Но через месяц, когда привыкла к съемочной группе, дала согласие.

Также отметим, что помимо Ивлеевой в сериале снялись Филипп Янковский, Мария Миронова, Марк Эйдельштейн, Джаник Файзиев и иные актеры.