Певец Александр Маршал показал на публике в Донбассе своего 25-летнего сына Артема TRILLA

Для певца и автора-исполнителя Александра Маршала тема личной жизни одна из самых не любимых. 65-летний артист очень редко рассказывает о семье. Но на днях исполнитель показал на публике в Донбассе своего 25-летнего сына Артема Минькова (TRILLA).

Агитбригады «Русского Радио» провели несколько выступлений в рамках патриотического марафона. Для зрителей выступил в том числе Александр Маршал. В поездке бас-гитариста сопровождал его родной сын Артем, который, как известно, выступает под псевдонимом TRILLA.

Артем на концерте не выступал. Но обратился парень к залу с теплыми словами. Миньков рассказал, что в феврале он собирался пойти добровольцем на фронт, но в военном комиссариате получил отказ. Дело в том, что у парня есть серьезная травма колена, которую он получил во время прохождения срочной службы.

«Если нужно, то пойду. Если моя категория Б и В будет нужна армии, то буду в первых рядах», — заявил молодой артист.