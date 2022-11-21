Российские телеканалы начали заглушать запретные слова «война» и «мир» в старых песнях

Российские телевизионные каналы «Муз-ТВ» и ТНТ начал заглушать запрещенные слова «мир» и «война» в развлекательных шоу.

Так, телеканал «Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» в композиции группы «Гости из будущего» «Все решено» (вышедшей в 2004 году в альбоме «Правила движения»).

Кавер на песню исполняла артистка Zivert во время программы «Битва поколений». Звук пропал дважды в строчке «мы голосуем за мир, но снова в моде война».

Ведущий передачи Константин Анисимов не объяснил пропажу слов и порекомендовал обратиться с этим вопросом в пресс-службу «Муз-ТВ».

ТНТ также вырезал слово «война» из хита «Как не быть молоком» Саввы Розанова, более известного как «Синекдоха Монток». На строчке «Немыслимые дети, прошедшие войну» в телешоу «Новые танцы» тоже пропал звук.

Напомним, что 26 февраля Роскомнадзор потребовал от средств массовой информации удалить все опубликованные материалы, в которых спецоперация на Украине «называется как нападение, вторжение или объявление войны».





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