Российский писатель Захар Прилепин похвалил новую песню Ольги Бузовой про бегство от мобилизации

Звезда "Дома-2" исполнила новую песню под названием "Релокация". В композиции Ольга Бузова упрекает бойфренда в том, что он сбежал в Грузию под давлением санкций.

Песню решил прокомментировать Захар Прилепин. По мнению российского писателя, артистка очень доходчиво и понятно объяснила, что те, кто сбежал из России от частичной мобилизации, поступили некрасиво и плохо. То есть, публицист фактически поддержал исполнительницу и Азамата Мусагалиева.

"Если по существу, то что не так сказано? Она выставила кретинов кретинами на понятном для миллионов малолетних поклонниц языке", — написал литератор.

Напомним, что Ольга в своих композициях в последнее время стала затрагивать остро-социальные темы. Более того, Бузова давно старается принимать участие в общественной жизни, в том числе Донбасса, и высказываться по поводу важных вопросов, касающихся ее родной страны.





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