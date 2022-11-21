Российский писатель Захар Прилепин похвалил новую песню Ольги Бузовой про бегство от мобилизации

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В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В
Из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вернули двух мобилизованных жителей Ростовской области. Отмечается, что по состоянию
Родион Газманов накануне субботнего концерта в Москве побеседовал с журналистами. Певец вспомнил, как летом юморист Александр Гудков записал пародию
Участник телевизионного шоу "Звезды в Африке", актер Антон Филипенко всячески проявляет знаки внимания к телеведущей и певице Ольге Бузовой. Артистка
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Военнослужащий из Курганской области рассказал, чем отличаются боевые действия в Сирии и на территории Украины. Он отметил, что в Сирии бои не были
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Губернатор Петербурга Александр Беглов не появляется в городе уже почти неделю после сообщений о решении Госстройнадзора ввести в эксплуатацию здание
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