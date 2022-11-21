Сергей Соседов пренебрежительно высказался о музыкальных способностях Юрия Шатунова

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Сергей Соседов пренебрежительно высказался о музыкальных способностях Юрия Шатунова
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Фото из открытых источников

В минувшее воскресенье, 20 ноября, вышел очередной выпуск шоу «Суперстар! Возвращение». Он был посвящен памяти ушедших музыкантов. Открывал программу Рома Жуков. Звезда 90-х исполнил песню «Парус», которая была написана специально для покойного Юрия Шатунова.

Композиция была создана незадолго до смерти артиста, она ему понравилась, хотя записать не получилось. Жуков на шоу исполнил песню так, как ее мог бы спеть участник «Ласкового мая». Все судьи были в восторге, помимо музыкального критика Сергея Соседова. Ое весьма пренебрежительно отозвался о талантах покойного. По словам эксперта, и трек, и певец ни на что не претендовали.

«Это очень простая песня. Не претендует ни на какую шедевральность и глубину. Она могла бы быть в репертуаре Юрочки. Это был милый мальчик, скромный, приятный. В нем не было звездности, на удивление. Он не был выдающимся артистом, был кумиром 80-х, когда в стране целая эпоха менялась, появлялись новые музыканты. До этого эстрада была монументальной, были большие артисты, которые прошли худсоветы, они были легендарные! Конечно же, в советские годы Юра не мог появиться на сцене. Его не допустили бы даже к композиторам. Но в перестройку все стало возможно!» - высказался Соседов.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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