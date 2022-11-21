Советская актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала в соцсетях фотографию без макияжа

Популярная российская советская актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в соцсетях редкий кадр. На новом снимке артистка предстала полностью без макияжа.

На опубликованном фото Рената сидит боком, а ее профиль и правильные черты просто завораживают. Женщина запрокинула назад голову и максимально вытянула шею. Снимок был сделан сразу же после посещения спортивного зала. В кадре актриса предстала без макияжа, с мокрыми после душа волосами. Литвинова отметила, что сейчас она находится в санатории. Туда знаменитость отправилась чтобы немного отдохнуть и развеяться. Поклонники пришли в восторг от нового фото 55-летнего режиссера. Фанаты написали много восхитительных комментариев о том, как их любимица молодо выглядит.

Стоит напомнить, что Ренатат Литвинова уехала из России во Францию. Артистка обосновалась в Париже. Она активно ведёт светскую жизнь. О себе звезда часто рассказывает в соцсетях. У актрисы есть там квартира, которую она приобрела в 2015 году.