Стали известны итоги кассационной жалобы Андрея Разина против Юрия Шатунова

Кассационный суд подтвердил поражение продюсера Андрея Разина в судебном процессе за права на хиты автора всех песен «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. Об этом сообщили адвокаты семьи Юрия Шатунова, его вдовы и детей.

По информации правозащитников Асель Мухтаровой-Казарновской и Сергея Васильева, 21 ноября Пятым кассационным судом общей юрисдикции в Пятигорске была подтверджена законность судебных решений по поводу решений суда от 2005 года. Суд оставил решение 2-х нижестоящих инстанций в силе, то есть оставил без удовлетворения кассационную жалобу Разина.

8 июня 2022 года судом апелляционной инстанции Ставрополя также было вынесено решение в пользу покойного Шатунова. Было доказано, что у Андрея Александровича нет юридических фактов по обладанию правами на песни группы «Ласковый май», которые якобы ему передал автор слов и музыки Кузнецов. Тогда суд назвал подделкой все документы, которые продюсер предоставил в качестве доказательства. Через две недели после победного суда, Юрий Шатунов скоропостижно скончался.

Разин воспользовался правом, подав кассацию в отношении наследников артиста— супруги и двоих детей. При этом публично на своей странице в социальных сети он порочил имя федерального судьи, который вынес решение в пользу преждевременно умершего исполнителя.