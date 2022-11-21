Стало известно, почему звезда сериала «Вечный зов» Базин свел счеты с жизнью

Актер Виталий Базин запомнился зрителю ролью Максима в телесериале «Вечный зов» (1973-1983 гг). Также на счету популярного артиста десятки сыгранных ролей в театре. Он был востребованным, успешным артистом, однако в 62 года добровольно решил свести счеты с жизнью.

Большую часть свей жизни Виталий посвятил театру. Тульский драмтеатр был его вторым домом. Там он честно отслужил 30 лет. К кинематографу Базин относился прохладно, хотя снимался периодически. В фильмографии актера 15 кинопроектов. Привлекали его глубокие, наполненные смыслом роли. От остального артист отказывался.

В середине нулевых у актера обнаружили онкологию. Сперва он пытался справиться с недугом, занимался преподавательской деятельностью, снимался в кино. Но по мере развития болезни началось его угасание. Актер не выдержал чувства безысходности и добровольно ушел из жизни в декабре 2010 года.