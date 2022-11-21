Стас Садальский раскритиковал жалобы Татьяны Васильевой на тяжелую жизнь детей за рубежом

Татьяна Васильева, рассказавшая о тяжкой жизни детей за границей, вызвала массу негодования и приступ отвращения у знаменитого актера. Заслуженный артист РСФСР Стас Садальский указал на лицемерие его коллеги по шоу-бизнесу.



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Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/showbiz/1771994-stanislav_sadalskii/ Стас Садальский указал на лицемерие его коллеги по шоу-бизнесу. РСФСРСтас Садальский указал на лицемерие его коллеги по шоу-бизнесу.

Звезда кинофильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» красноречиво описала, как семья ее наследника вынуждена существовать в казарменных условиях за рубежом. Но жалобы патриотки не на шутку взбесили актера.

Как противно смотреть на этих актеров, артистов, певцов, которые своих детей и внуков отправляют за границу. Вот Татьяна Васильева плачется о своих внуках, которые сейчас живут в Германии в нечеловеческих условиях, — возмутился Садальский в своем Телеграме.

Стас отметил, что Россия воспитывает волевых людей.

Спят в Германии на шконках, в нищете живут, хуже, чем в РФ. Но мужественно это все терпят, — съязвил он.