Сегодня, 21 ноября, пройдет учредительный съезд новой общественной организации - «Культурный фронт России». В нее планируют пригласить видных российских деятелей: артистов, музыкантов, актеров, писателей и художников.

«Культурный фронт России» распространят на всю страну. В общественной организации начнет свою работу центральный штаб. Аналогичный орган есть у другого фронта — народного.

Его задачей является консолидация в области культуры патриотически настроенных сил. Как ожидается, Культурный фронт станет заниматься проектами, до которых не доходят государственные органы. Одна из задумок инициаторов — это возрождение худсоветов и введение кодекса чести деятеля культуры РФ.

По словам зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, народного артиста России Николая Бурляева, мобилизация стране необходима в том числе на культурном фронте, поскольку это важно для победы.