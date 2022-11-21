В шоу «Маска. Танцы» на канале СТС раскрыли персонажа Божья коровка

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В шоу «Маска. Танцы» на канале СТС раскрыли персонажа Божья коровка
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Фото из открытых источников

На канале СТС вышел новый выпуск шоу «Маска. Танцы». В нем зрители узнали, что судьи раскрыли персонажа Божья коровка. В нем скрывалась Анна Седокова. В итоге певица покинула проект. 

После вылета из проекта звезда эстрады поговорила с журналистами. Как призналась артистка, она считает свое выступление достойным, учитывая то, что раньше никогда не занималась танцами. Также Анна добавила, что за последнее время придумала много красивых номеров, но теперь они будут реализованы в ином месте.

«Я распереживалась и искренне расплакалась в самом конце. Чувствовала, что в тот день уйду. Хорошо, что случилось это на такой позитивной ноте, во время выступления с детьми. У меня даже заранее была подготовлена речь», — рассказала Седокова.

Также исполнительница призналась, что в настоящее время она не готова продолжать следить за событиями программы «Маска. Танцы» и его участниками. По словам экс-ВИАГры, она пережила разные эмоции, поэтому не желает «возвращаться сюда» обратно. Напоследок, сладкоголосая красотка пожелала всем участникам удачи.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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