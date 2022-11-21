Артист Владимир Вдовиченков впервые вышел в общество после слухов о тяжёлой болезни

Владимир Вдовиченков впервые вышел в общество после того, как в СМИ начали распространяться слухи о тяжёлой болезни актера. Видеоролик с артистом кино опубликовал «Пятый канал». Он дал небольшое интервью каналу.

Как признался сам актер, в скором времени он выйдет на сцену Московского международного Дома музыки, где появится в постановке «Адажио для влюбленных».

«Никогда этого не делал, я ведь драматический артист, играю в театре. Вот почитать со сцены — да, с удовольствием согласился», — рассказал Владимир.

Ранее Вдовиченков опроверг сплетни о том, что якобы у него диагностировали вертебробазилярную недостаточность. Актер такие сообщения журналистов назвал полной чушью.