Врач-диетолог раскрыл главные секреты идеального гарнира

Секрет идеального гарнира раскрыл врач-диетолог Андрей Бобровский. По словам доцента медицинского факультета СПбГ, он является самым сытным компонентом блюд, поэтому его задачей является обеспечение человеку сытости на несколько часов.

Главный секрет идеального гарнира – это его разнообразие. Любой из продуктов может не быть полезным, если употреблять его ежедневно, поскольку одно и то же блюдо не может содержать весь спектр белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов. Лучше пользоваться «правилом пяти гарниров» в неделю. Помимо риса и гречки можно включить в список овощи.

Еще одно правило – раз в две-три недели пробовать новый гарнир или приправу к привычным блюдам. Врач нет советует применять соусы, отличающиеся жирностью и высококалорийностью.

Диетолог отметил, что среди гарниров самым вредным для здоровья является поджаренный на сале картофель.