Врач-диетолог раскрыл главные секреты идеального гарнира

Image 16+
Врач-диетолог раскрыл главные секреты идеального гарнира
Здоровье
Фото из открытых источников

Секрет идеального гарнира раскрыл врач-диетолог Андрей Бобровский. По словам доцента медицинского факультета СПбГ, он является самым сытным компонентом блюд, поэтому его задачей является обеспечение человеку сытости на несколько часов.

Главный секрет идеального гарнира – это его разнообразие. Любой из продуктов может не быть полезным, если употреблять его ежедневно, поскольку одно и то же блюдо не может содержать весь спектр белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов. Лучше пользоваться «правилом пяти гарниров» в неделю. Помимо риса и гречки можно включить в список овощи.

Еще одно правило – раз в две-три недели пробовать новый гарнир или приправу к привычным блюдам. Врач нет советует применять соусы, отличающиеся жирностью и высококалорийностью.

Диетолог отметил, что среди гарниров самым вредным для здоровья является поджаренный на сале картофель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Врач-диетолог раскрыл главные секреты идеального гарнира

Сегодня, 11:03

Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября

Вчера, 10:42

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов

19-11-2022, 18:48

The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к «раковой эпидемии»

16-11-2022, 16:35

В Самарской области в 2,6 раза увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой

15-11-2022, 20:10

Врач высшей категории Маневич заявил о том, что чистить уши не нужно

13-11-2022, 19:55

Врач рассказал, как можно отличить коронавирус от сезонной простуды

13-11-2022, 09:33

«АиФ»: Безопасной дозы алкоголя не существует

10-11-2022, 21:58

МК: Белгородских голубей, напугавших местную жительницу, проверяют на биотерроризм

7-11-2022, 20:04

Терапевт Драпкина рассказала, как выявлять опасные бессимптомные болезни

7-11-2022, 20:02

«RG» рассказывает о трех продуктах, которые спасут при густой крови

6-11-2022, 21:41

Это семейное: зачем российские родители спаивают собственных детей

5-11-2022, 19:57

Диетолог Гинзбург рассказал, как быстро похудеть к новогодним праздникам

5-11-2022, 19:45

«МК»: с какими заболеваниями точно не призовут в армию осенью 2022 года

2-11-2022, 22:28

Тройной удар. На смену пандемии в Россию придет тридемия

2-11-2022, 11:09

Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей

30-10-2022, 21:56

Гастроэнтеролог Вялов: польза молока при простуде сильно преувеличена

30-10-2022, 11:57

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения

30-10-2022, 10:21

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть

29-10-2022, 08:19

Гражданам в РФ эксперты перечислили способы, как поменять категорию годности в военном билете

27-10-2022, 08:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России
  • Вчера, 10:30

Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей
  • Вчера, 14:41

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей

В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В

Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»
  • 18-11-2022, 14:54

Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»

Губернатор Петербурга Александр Беглов не появляется в городе уже почти неделю после сообщений о решении Госстройнадзора ввести в эксплуатацию здание

«StarHit»: Перечислены пять сериалов, которые затягивают не хуже «Отчаянных домохозяек»
  • 19-11-2022, 09:31

«StarHit»: Перечислены пять сериалов, которые затягивают не хуже «Отчаянных домохозяек»

Телесериал «Отчаянные домохозяйки» вышел на экраны 20 лет назад, но он до сих пор увлекает зрителей всего мира. StarHit.ru составил список из пяти

Гарик Сукачев назвал уехавшую из России Примадонну Аллу Пугачеву национальным достоянием
  • 19-11-2022, 17:04

Гарик Сукачев назвал уехавшую из России Примадонну Аллу Пугачеву национальным достоянием

Гарик Сукачев во время очередного выпуска YouTube-шоу "Солодников", который вышел в эфир 17 ноября, высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой.

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет
  • Вчера, 17:52

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет

В Интернете появились кадры из телесериала "Монастырь", на которых актрису и телеведущую Настю Ивлееву можно увидеть с голой грудью. Звезда снялась в

Новости партнеров
Новости партнеров
Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября
  • Вчера, 10:42

Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября

После 21 сентября, когда в РФ объявили частичную мобилизацию, граждане стали намного чаще обращаться к психологам с жалобами на депрессию и

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы
  • 19-11-2022, 21:00

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов
  • 19-11-2022, 18:48

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов

По информации диетолога Ноны Озерянской, ряд определенных факторов могут повысить вероятность возникновения тромбов у человека. Врач назвала девять

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО
  • 19-11-2022, 17:48

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО

Руководитель немецкого правительства Шольц высказал свое мнение по поводу украинского кризиса и отношений между Россией и западными государствами. Он