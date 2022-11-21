Стало известно, почему сняли с эфира шоу Бородиной и Скулкиной «Женский клуб»

Новая телевизионная программа на канале ТНТ с участием пяти ведущих, включая Ксению Бородину, Яну Кошкину, Ольгу Картункову, Алину Герман и Екатерину Скулкину, сумела завоевать у россиян популярность. Речь идет о телешоу «Женский клуб».

Но недавно передача неожиданно перестала выходить в эфир. Телезрители обеспокоились и даже запаниковали снятием с эфира программы. Ксения Бородина решила успокоить своих поклонниц.

«Девочки и мальчики, будет скоро все. Мы просто ищем оптимальное время для вас. Вы негодуете, что вас время не устраивает, вот поэтому меняем», — объяснила звезда.

Телеведущая также отметила, что в настоящее время продолжаются съемки шоу, поэтому волноваться не стоит. До этого шоу «Женский клуб» выходило днем в будние дни.