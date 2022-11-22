В Пекине зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом

В столице Китая, население которой составляет около 22 миллионов жителей, за последние сутки зафиксировано 1,4 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. По официальным сведениям это самый высокий показатель за все время с начала пандемии. Политические власти приняли решение о закрытии учебных заведений в Пекине и переводе учеников на дистанционное общение с учителями. Также закрываются рестораны, а работодателям рекомендуют переводить сотрудников на удаленную работу.

Медицинское ведомство Китая фиксирует в целом рост заболеваемости коронавирусом по стране. Всего за последние сутки зафиксировано около 28 тысяч новых положительных тестов на коронавирус. Правительство проводит в течение пандемии жесткие меры по борьбе с ее распространением.