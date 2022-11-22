82-летняя Людмила Максакова на глазах у всех села верхом на лежащего молодого мужчину

Имя народной артистки РСФСР Людмилы Васильевной Максаковой в последнее время часто на слуху. Не так давно в средствах массовой информации сообщили о потасовке советской и российской актрисы с коллегой, актером Сергеем Маковецким.

А на днях на всеобщее обозрение был выставлен снимок, сделанный в весьма провокационном положении. На фото 82-летняя Максакова на глазах у всех села верхом на лежащего на полу молодого мужчину.

Примечательно, что эта фотография попала в Сеть благодаря Станиславу Садальскому. В своем Telegram скандальный артист и выложил интересный кадр, который был сделан во время одного из спектаклей.

"Aforism от Народной артистки РСФСР ЛЮДМИЛЫ МАКСАКОВОЙ. На самом деле у всех есть воображаемые друзья. Вокруг тебя много людей, которых ты воображаешь друзьями", - написал Стас Садальский.