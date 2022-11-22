Актер Стас Садальский не оценил идею комедийного ремейка фильма «Ирония судьбы» от канала ТНТ

Стас Садальский поделился мнением о проекте канала ТНТ "СамоИрония судьбы". Свое мнение актер написал в Telegram-канале. Садальский обратил внимание на то, что в комедийном ремейке фильма примут участие люди, которые вовсе не являются профессиональными актерами. К примеру, это Филипп Киркоров, который сыграет Ипполита, и Ольга Бузова, которой досталась роль Гали.

Садальский такой актёрский состав, который, кстати, лично отобрала Тина Канделаки, назвал "самодеятельными личностями".

"Еще одна ошеломляющая новость. Директор ТНТ и заслуженный журналист Тина Канделаки утвердила главных исполнителей в римейке новогодней кинокомедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». В роли Ипполита будет Филипп Киркоров! При этом, в одном эпизоде в прозрачных колготках он исполнит «Цвет настроения синий». Бузова же скопирует невесту Жени Лукашина. Клава Кока покривляется под Людмилу Гурченко, проговорит хит «Пять минут». В комедии примут участие другие самодеятельные личности. Главное - это показать зрителю, что можно играть, даже не учась в театральном институте. Газпром же знает, кому и куда лучше вложить наши с вами деньги", - заявил Стас.