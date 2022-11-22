Актриса Гринева вышла замуж за своего супруга Максима Шабалина в 12-й раз

Актриса театра и кино Ирина Гринева в 12-й раз вышла замуж. Для артистки уже стало традицией ежегодно надевать свадебное платье и праздновать заключение брака с Максимом Шабалиным, чемпионом мира по фигурному катанию.

Гринева живет со спортсменом 12 лет. Она привыкла ежегодно «выходить замуж» за супурга. Максим и Ирина не просто организуют скромное застолье, а устраивают роскошное представление. 21 ноября каждый год они приглашают родственников и близких друзей, наряжаются в костюмы и играют «свадьбу».

В памятную дату актриса призналась избраннику в любви, пообещав впредь продолжать отмечать с ним день бракосочетания. Поклонники пожелали супругам счастья и любви.

Ирина Гринёва и Максим Шабалин познакомились во время вечеринки у общих друзей. Сперва молодые люди просто встречались, официально зарегистрировали отношения лишь в ноябре 2010 года. Тогда они даже обвенчались.