Алена Жигалова заявила, что певица Лобода вообще не владеет украинским языком

Алена Жигалова, звездная российская журналистка и видеоблогер, решила рассказать, чем певица Светлана Лобода заслужила хейт от своих сограждан. По ее мнению, артистке не стоило записывать композицию на родном языке, поскольку она пока им не владеет.

Жигалова написала на страницах YouTube-шоу «Алена, блин!:

«Попала Светлана Лобода по самые помидоры. Там даже знаю, что подключился местный филолог, который сделал анализ ее речи. Он завил, что артистка вообще не владеет родным языком».

Напомним, что скандал начался после того, как украинская певица решила выпустить первый хит на родном языке, которому дала название «Два незнакомця». Только по словам публики, правильно пишется «Два незнайомці». Из-за этого на белокурую звезду обрушилась огромная война хейта.

А вот Иосиф Пригожин решил заступится за Светлану, которая сделала ошибку в песне. Продюсер попросил не давить не нее. По мнению супруга Валерии, длительное время Лобода пела и жила в России, поэтому пока что ей трудно перестроиться.