Алена Жигалова заявила, что жена Пьера Нарцисса собирается родить ребенка от его старшего сына

Блогер и журналистка Алена Жигалова в своем авторском шоу на YouTube "Алена, блин!" высказала свое мнение о супруге покойного Пьера Нарцисса, которая вдруг захотела вступить в интимную связь с его старшим сыном и даже от него родить ребенка.

"Этого родственники из Камеруна еще не знают. Вот им переведут и скажут, что творит Валерия Калачева. Они камерунским селом сюда приедут и наведут порядок в голове у женщины", - высказалась Алена.

Сына у Пьера родися в Камеруне более 20 лет назад. Парня зовут Андре, он занимается футболом. Наследник сам решил познакомиться с папой несколько лет назад. Он вышел с ним на связь. Отец и сын полюбили друг друга и довольно часто общались. Андре гордился тем, что его родитель является известным артистом.

Подметим, что Валерия Калачева на шоу "Битва экстрасенсов" заявила, что в ее доме происходят странные вещи, когда речь заходит о Пьере. Падают фото, выключается телевизор и т.д. Жигалова подчеркнула, что супруге покойного артиста нужно перестать говорить о своем муже и дать его душе спокойно отправиться подальше от этого безумия.