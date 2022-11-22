Ани Лорак впервые рассказала, почему она отвернулась от родной Украины

Известная певица украинского происхождения Ани Лорак после начала СВО не вернулась назад на родину, а осталась жить в России. Многие украинские фанаты после такого решения обрушились с критикой на певицу.

Артистка долго молчала, она вообще никак не комментировала ситуацию, однако недавно все-таки решила высказаться. Звезда эстрады не намекнула, а прямо сообщила, что она сделала свой выбор. Видеоролик, где Ани обратилась к своим подписчикам, был размещен в соцсети Лорак.

«Чтобы услышать – нужно молчать. И это причина моего отсутствия. Я не хочу, чтобы меня использовали. Слушая себя, свое сердце, мне стало понятно, куда идти. Я хочу общаться с вами, делиться собой, как никогда ранее. Последние месяцы упорно работаю над созданием новых проектов, которые нас сблизят. Я очень рада, что скоро буду делиться всеми новыми мыслями и внутренним миром. Люблю вас сильно», – сказала певица.

Отметим, что артистка в настоящее время продолжает выпускать хиты на русском языке и гастролировать по РФ, а от родины окончательно отвернулась.