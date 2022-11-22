Четыре жителя Северной столицы получили травмы при падении на льду за сутки

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Четыре жителя Северной столицы получили травмы при падении на льду за сутки
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о полной готовности городских служб к уборке улиц, еще до начала календарной зимы петербуржцы получают травмы различной степени тяжести при падении на обледеневших скользких тротуарах. Только во вторник, 22 ноября, вследствие некомпетентности чиновников из Смольного и, как следствие, некачественной работы коммунальщиков пострадали четыре жителя Северной столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «1703».

По данным журналистов, на проспекте Космонавтов в Московском районе 38-лений петербуржец получил серьезную травму, поскользнувшись и упав на льду. В медучреждении мужчине специалисты диагностировали компрессионный перелом позвоночника. В Красногвардейском районе на Краснодонской улице при аналогичных обстоятельствах упала девушка. В каком она находится состоянии на текущий момент не известно.

Сложнее всего из-за некачественной работы городских коммунальных предприятий в холодное время года приходится пожилым людям и инвалидам. В течение дня в Парке Победы и на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга поскользнулись и упали 83-летняя и 76-летняя петербурженки. Последняя получила сильные ушибы и гематомы. Сколько еще горожан пострадает до прихода весны — сложно сказать. Напомним, минувшей зимой в травмпункты по всему мегаполису выстраивались очереди из людей с переломами, растяжениями и другими повреждениями, полученными в результате падания на покрытых наледью тротуарах и возле парадных жилых домов.

Первой «жертвой» петербургских коммунальщиков стал мужчина, получивший растяжение голеностопа при падении на тротуаре на Комендантском проспекте в Приморском районе 16 ноября.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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