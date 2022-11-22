Daily Express: 2 признака в ногах помогут предсказать инсульт

Инсульты возникают тогда, когда прекращается кровоснабжение той или иной части мозга. Это состояние, при котором требуется немедленная медицинская помощь. Обнаружение любых признаков может спасти человеку жизнь, поэтому важно обращать внимание на симптомы, которые могут свидетельствовать об надвигающемся недуге.

К тому же, люди иногда сталкиваются с транзиторной ишемической атакой (ТИА). Это значит, что в будущем у них больше шансов на инсульт. Происходит атака, когда на время прерывается кровоснабжение головного мозга.

В американской ассоциации неврологических хирургов отмечают, что общие признаки ТИА исчезают на протяжении 20 минут. Среди симптомов есть два, непосредственно связанные с состоянием ног.

Человек ощущает онемение и потерю силы в ногах. Из типичных признаков - временные трудности с речью, трудности с пониманием речи других людей, потеря зрения, снижение чёткости в одном глазу. Обычно они проходят за 10-20 минут.