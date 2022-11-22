Фанаты Павла Прилучного и Зепюр Брутян подарили актерам путевку в Дубай

В августе этого года популярные российские актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян официально стали мужем и женой. С того времени влюбленная пара старается проводить как можно больше свободного времени вместе.

Павел и Зепюр активно посещают светские мероприятия. Знаменитости, несмотря на многочисленные съёмки, много путешествуют. А сейчас стало известно о том, что Прилучный и Брутян отправились на отдых в очередную совместную поездку.

Оказалось, что Павел и Зепюр улетели в Дубай. При этом путевку в ОАЭ актерам подарили фанаты. На своей странице в соцсети счастливый артист поделился видеороликом, который был записан в одной из гостиниц Дубая. В видео он поблагодарил своих преданных поклонников за щедрый подарок. "Мажор" признался, что наконец-то они нашли свободное время и воспользовались путевкой.

Стоит сказать, что выглядели супруги очень счастливыми. Подписчики пожелали своим любимцам хорошего отдыха и приятных воспоминаний.