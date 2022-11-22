Фигуристка Аделина Сотникова показала фигуру через три недели после рождения первенца

Аделина Сотникова месяц назад призналась, что она впервые стала мамой. До этого спортсменка тщательно скрывала свою беременность. Олимпийская чемпионка до последнего прятала округлившийся живот и не делилась подробностями из личной жизни. Поэтому новость о рождении первенца стала настоящим шоком для поклонников. Фигуристка опубликовала фотографию, на которой держит ножки малыша.

«30.10.22. наше сокровище. Мы тебя сильно любим. Сегодня неделя, как ты с нами, новая жизнь», — подписала она фото.

Ребенок родился в ГКБ №29. Вес новорожденного составил 3100 грамм, рост — 50 см.

Кто стал стал отцом ребенка, неизвестно. О поле и имени малыша фигуристка также предпочитает молчать.

26-летняя Аделина на днях напомнила подписчикам, что ее наследнику исполнилось три недели. Молодая мама быстро вернулась в прежнюю форму и даже отправилась на съемки. Коллеги отметили прекрасный внешний вид Сотниковой.