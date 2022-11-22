Гитарист группы «Мираж» Горбашов ответил ненавистникам по поводу его концертов в Европе

Image 16+
Гитарист группы «Мираж» Горбашов ответил ненавистникам по поводу его концертов в Европе
Знаменитости
Фото из открытых источников

Гитарист музыкальной группы «Мираж» Алексей Горбашов признался «Газете.Ru», что он хорошо знает о «неоднозначной реакции» некоторых россиян на гастроли коллектива в ЕС.

«Мне попадаются комментарии о том, что, мол, нечего вам ездить во вражеские страны, нужно концерты давать для раненых солдат, а еще лучше — поехать прямо на фронт. Не знаю, что в головах у этих людей. Если делить мир на врагов и друзей, то наши оппоненты — те, кто мечтает об отмене за границей русской культуры», — заявил артист.

Горбашов отметил, что «диванные эксперты» зачастую не делают ничего страны полезного, но требуют что-либо от знаменитостей:

«Если на то уж пошло, то в воинских частях, госпиталях мы выступали, причем неоднократно. В Сирию летали к военным».

 

По словам музыканта, за рубежом на концерты «Миража» приходят обычные люди, которые «не отвергают русский язык и русскую культуру».

«Любое выступление для зрителей и артистов — не только песни и пляски, а и общение. Вот сейчас ездили на концерты, поговорили со своими поклонниками. Не только во время выступлений, но и во время автограф-сессий, фотосъемок, просто на улице и кулисами. Благодаря этому мы в курсе, о чем думают люди, за что переживают. Знаем, как оценивают происходящее в мире, как к нам русским относятся», — сказал артист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Уехавшая в Испанию артистка Ани Лорак оправдалась за долгое молчание

Сегодня, 18:14

Mash: православные активисты потребовали у Минкультуры запретить Гарри Поттера в РФ

Сегодня, 17:35

Фанаты Павла Прилучного и Зепюр Брутян подарили актерам путевку в Дубай

Сегодня, 14:59

Гитарист группы «Мираж» Горбашов ответил ненавистникам по поводу его концертов в Европе

Сегодня, 14:57

Перечислены сериалы, которые становятся интереснее с каждым новым сезоном

Сегодня, 14:29

Собчак ответила «предателю Родины» Моргенштерну на обвинения в адрес Бузовой

Сегодня, 12:37

Алена Жигалова заявила, что певица Лобода вообще не владеет украинским языком

Сегодня, 12:24

Рэпер Моргенштерн указал на двуличие назвавшей его предателем своей Родины Ольги Бузовой

Сегодня, 12:14

Фигуристка Аделина Сотникова показала фигуру через три недели после рождения первенца

Сегодня, 12:03

Алена Жигалова заявила, что жена Пьера Нарцисса собирается родить ребенка от его старшего сына

Сегодня, 11:56

Поклонники киноактрисы Юлии Высоцкой обеспокоены ее неестественно массивной шеей

Сегодня, 11:47

Свердловскую область накроет мощное арктическое вторжение

Сегодня, 11:22

Алена Жигалова призвала отменить панк-рейв группу Little Big

Сегодня, 10:52

82-летняя Людмила Максакова на глазах у всех села верхом на лежащего молодого мужчину

Сегодня, 10:30

Скончался актер из кинокартины «А зори здесь тихие» Александр Старостин

Сегодня, 10:21

Катя Лель публично вступила в конфликт с Лерой Кудрявцевой в прямом эфире

Сегодня, 10:03

6 привычек долгожителей, которые может перенять каждый россиянин

Вчера, 22:22

Сергей Лазарев взял неделю отпуска и отобрал у своих детей гаджеты

Вчера, 21:52

Продюсер Андрей Разин проиграл суд за права на хиты «Ласкового мая»

Вчера, 21:38

ТНТ прекратил показ шоу «Женский клуб» из-за жалоб зрителей

Вчера, 21:31

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России
  • 20-11-2022, 10:30

Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей
  • 20-11-2022, 14:41

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей

В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В

Первоклассник держит в страхе ивановскую школу №66
  • Сегодня, 11:07

Первоклассник держит в страхе ивановскую школу №66

Родители первоклассников школы №66 в Иванове встали живым щитом для того, чтобы не допустить на занятия одноклассника детей. Родители утверждают, что

Российский писатель Захар Прилепин похвалил песню Ольги Бузовой про бегство от частичной мобилизации
  • Вчера, 09:16

Российский писатель Захар Прилепин похвалил песню Ольги Бузовой про бегство от частичной мобилизации

Звезда "Дома-2" исполнила новую песню под названием "Релокация". В композиции Ольга Бузова упрекает бойфренда в том, что он сбежал в Грузию под

Поклонники киноактрисы Юлии Высоцкой обеспокоены ее неестественно массивной шеей
  • Сегодня, 11:47

Поклонники киноактрисы Юлии Высоцкой обеспокоены ее неестественно массивной шеей

Актриса театра и кино, кулинар, телеведущая Юлия Высоцкая поделилась в своей соцсети с новым снимком, который привел в недоумение поклонников. Дело в

ТНТ прекратил показ шоу «Женский клуб» из-за жалоб зрителей
  • Вчера, 21:31

ТНТ прекратил показ шоу «Женский клуб» из-за жалоб зрителей

Новая телевизионная программа на канале ТНТ с участием пяти ведущих, включая Ксению Бородину, Яну Кошкину, Ольгу Картункову, Алину Герман и Екатерину

Новости партнеров
Новости партнеров
Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы
  • 19-11-2022, 21:00

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были

В Пекине зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом
  • Сегодня, 13:33

В Пекине зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом

В столице Китая, население которой составляет около 22 миллионов жителей, за последние сутки зафиксировано 1,4 тысяч новых случаев заболевания

Подрядчик ОАО «РЖД» откроет компанию по поставке еды и продуктов в Самаре
  • Вчера, 18:09

Подрядчик ОАО «РЖД» откроет компанию по поставке еды и продуктов в Самаре

Бенефициар группы RBE Андрей Шокин, чья деятельность связана со скандалами вокруг организации питания для ОАО «РЖД», зарегистрировал в Самаре новую

«Украинских военнопленных убивать не будем»: Пригожин вновь прокомментировал инцидент с расправой над российскими солдатами
  • 20-11-2022, 20:17

«Украинских военнопленных убивать не будем»: Пригожин вновь прокомментировал инцидент с расправой над российскими солдатами

Комментируя появившееся в Сети видео с расправой над российскими солдатами в Макеевке, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что несмотря ни на что,