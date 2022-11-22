Гитарист группы «Мираж» Горбашов ответил ненавистникам по поводу его концертов в Европе

Гитарист музыкальной группы «Мираж» Алексей Горбашов признался «Газете.Ru», что он хорошо знает о «неоднозначной реакции» некоторых россиян на гастроли коллектива в ЕС.

«Мне попадаются комментарии о том, что, мол, нечего вам ездить во вражеские страны, нужно концерты давать для раненых солдат, а еще лучше — поехать прямо на фронт. Не знаю, что в головах у этих людей. Если делить мир на врагов и друзей, то наши оппоненты — те, кто мечтает об отмене за границей русской культуры», — заявил артист.

Горбашов отметил, что «диванные эксперты» зачастую не делают ничего страны полезного, но требуют что-либо от знаменитостей:

«Если на то уж пошло, то в воинских частях, госпиталях мы выступали, причем неоднократно. В Сирию летали к военным».

По словам музыканта, за рубежом на концерты «Миража» приходят обычные люди, которые «не отвергают русский язык и русскую культуру».

«Любое выступление для зрителей и артистов — не только песни и пляски, а и общение. Вот сейчас ездили на концерты, поговорили со своими поклонниками. Не только во время выступлений, но и во время автограф-сессий, фотосъемок, просто на улице и кулисами. Благодаря этому мы в курсе, о чем думают люди, за что переживают. Знаем, как оценивают происходящее в мире, как к нам русским относятся», — сказал артист.