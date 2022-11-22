InfoReactor: Ольга Бузова заявила о желании родить ребенка от певца Сергея Лазарева

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о том, что хотела бы родить ребенка от коллеги по цеху, исполнителя Сергея Лазарева. Об этом сама вокалистка написала в своих социальных сетях.

Бузова решила ответить на вопросы своих подписчиков. Один из поклонников задал вопрос о том, от кого из звезд отечественного шоу-бизнеса она бы хотела родить ребенка. Ольга ответила, не задумываясь. Это Сергей Лазарев. Артист привлекает теледиву не только своими внешними данными, но интеллектом, талантом. Более того, звезда написала, что он является опытным отцом.

«Вы не поверите! Реально родила бы от Сережки Лазарева! Он умный, талантливый, отец с опытом. Он очень красивый. Эх…» — ответила исполнительница хита «мало половин».

Напомним, экс-участник группы Smash дважды стал отцом. У сладкоголосого вокалиста есть сын Никита и дочь Анна. Дети появились на свет благодаря суррогатной матери.