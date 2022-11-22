Катя Лель публично вступила в конфликт с Лерой Кудрявцевой в прямом эфире

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Катя Лель публично вступила в конфликт с Лерой Кудрявцевой в прямом эфире
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Фото из открытых источников

В эфире канала НТВ разгорелся скандал между певицей Катей Лель и судьей проект Лерой Кудрявцевой. Произошла словесная перепалка во время третьего выпуска программы нового сезона «Суперстар! Возвращение».

Выпуск посвящался артистам, которые ушли из жизни. По условиям конкурса, выходившие на сцену вокалисты исполняли песни покойных музыкантов. Но это правило нарушила Катя Лель. Певица спела хит из собственного репертуара под названием «Мой мармеладный», который когда-то на «Фабрике звезд» исполняла в дуэте с покойным Пьером Нарциссом. Певица заявила, что посвятила этот номер памяти «шоколадного зайца».

Но Лера, взявшая слово, дала понять, что исполнять в проекте собственные песни нечестно. Лель возмутилась и ответила, что решение о выборе принимала не она.

«Ты расстроила меня неадекватностью», — накинулась Катя на Кудрявцеву.

Ведущая программы Лолита Милявская поспешила поставить звездную участницу на место. Она заявила, что та ведет себя некорректно и неподобающе, потребовав уважать жюри.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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