Лера Кудрявцева посоветовала исполнительнице Кате Лель не переоценивать свои творческие способности

В этом сезоне Лера Кудрявцева вновь стала членом жюри шоу «Суперстар». На днях у звездной блондинки случился конфликт с Катей Лель. Выступление артистки, которая исполнила хит из собственного репертуара, хотя номер должен был быть посвящен памяти Пьера Нарцисса, вызвал у ведущей негодование.

Она призналась, что ожидала услышать песню «Шоколадный заяц». В ответ на это Лель назвала Кудрявцеву неадекватной.

Теперь Лера захотела расставить все точки над «i». Теледива напомнила, что она 28 лет работает на телевидении.

«Два года сижу в жюри проекта «Суперстар. Возвращение». Понимаете, наш цех не такой большой, мы все знаем друг про друга, отсюда сложность из серии «как бы не обидеть кого-либо», зная насколько ранимыми являются творческие личности. Я пытаюсь всегда быть корректной, но честной в восприятии материала, который я слышу. Вас не заставить засунуть композицию в плей лист, которая вам не нравится? Даже если певец будет убеждать, что это на самом деле восхитительно. Многим я бы порекомендовала быть скромнее в оценках собственного творчества. Ведь народ решает, слушать или нет. А я —это и есть народ! Удачи!» — написала телеведущая.