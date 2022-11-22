В Вологде отменили концерт певицы МакSим

МакSим выступила в нескольких городах России в рамках тура «Я буду жить». Все концерты артистки сопровождались аншлагом. Но на днях состояние исполнительницы резко ухудшилось. В связи с этим ее менеджмент принял решение отменить концерт в Вологде. В соцсетях Марины появилось сообщение о том, что выступление не состоится.

«20 ноября после выступления в Череповце она почувствовала недомогание. У нее сильно кружилась голова, поднялось давление. Медики делали все возможное, чтобы поставить на ноги Марину к сегодняшнему выступлению. Взяли анализы, прописали капельницы. МакSим принимает много препаратов после ковида. По результатам обследования рекомендовано отменить концерт и пройти еще один курс лечения и восстановления. Видимо, плохо сказался плотный график. Кроме гастролей она занимается съёмками и курирует школу искусств», — рассказала пиар-директор Яна Богушевская.

Отметим, что всего в гастрольном графике, который расписан до марта 2023 года, значатся 10 городов, включая Минск, Тель-Авив и Псков. В начале ноября Исполнительница хита «Знаешь ли ты» перенесла выступление в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия.