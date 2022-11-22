Mash: православные активисты потребовали у Минкультуры запретить Гарри Поттера в РФ

Православные активисты из российского движения «Сорок сороков» выдвинули требования к Министерству культуры запретить «Гарри Поттера» в России. По словам общественников, история о мальчике-волшебнике и его друзьях - чистой воды пропаганда колдовства и сатанизма, пишет Mash.

К министру Ольге Любимовой обратились активисты движения «Сорок сороков». Как заявляют его представители, организаторы концертов, мюзиклов, выставок и других творческих мероприятий о мальчике со шрамом на лбу являются безбожниками. Больше всего их возмутил тот факт, что происходит это в рождественскую ночь. Эта история - «духовная и культурная бомба замедленного действия для молодежи и детей», считают они.

«Главные герои романов не люди, а чародеи, волшебники, ведьмы. Обычные люди вокруг них негодяи или полудурки. В любом случае, они существа низшего порядка», — отмечают авторы требования.

Ко всему прочему, активисты, опираясь на официальные документы, предложили расширить полномочия Минкульта.