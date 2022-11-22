Перечислены сериалы, которые становятся интереснее с каждым новым сезоном

Подавляющее большинство телесериалов со временем «выветриваются». Всё лучшее как правило показывают в первых сезонах. Дальше же идет планомерное проседание по качеству. Поэтому постепенно зрители теряют интерес к просмотру.

Но бывают исключения из правил. Названы шикарные сериалы, которые становятся интереснее с каждым сезоном:





«Сыны анархии» (США) - Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (295 тысяч оценок), рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (72 тысяч оценок)

«Пацаны» (США) - рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (473 тысячи оценок), рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (182 тысяч оценок)

«Во все тяжкие» (США) - рейтинг IMDB: 9.5 из 10 (1.83 миллиона оценок), рейтинг «Кинопоиска»: 8,9 из 10 (486 тысяч оценок)

«Лучше звоните Солу» (США) - рейтинг IMDB: 8,9 из 10 (503 тысячы оценок), рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (108 тысяч оценок)

«Декстер» (США) - рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (721 тысяча оценок), рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (194 тысячи оценок)

«Наследники» (США) - рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (141 тысяча оценок), рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (26 тысяч оценок)

«Бесстыжие» (США) - рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (240 тысяч оценок), рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (434 тысячи оценок)