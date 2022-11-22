Писатель Поляков высказал своё мнение о ситуации со сбежавшей Чулпан Хаматовой

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия
В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В
Родители первоклассников школы №66 в Иванове встали живым щитом для того, чтобы не допустить на занятия одноклассника детей. Родители утверждают, что
Звезда "Дома-2" исполнила новую песню под названием "Релокация". В композиции Ольга Бузова упрекает бойфренда в том, что он сбежал в Грузию под
Актриса театра и кино, кулинар, телеведущая Юлия Высоцкая поделилась в своей соцсети с новым снимком, который привел в недоумение поклонников. Дело в
Новая телевизионная программа на канале ТНТ с участием пяти ведущих, включая Ксению Бородину, Яну Кошкину, Ольгу Картункову, Алину Герман и Екатерину
Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были
В столице Китая, население которой составляет около 22 миллионов жителей, за последние сутки зафиксировано 1,4 тысяч новых случаев заболевания
Бенефициар группы RBE Андрей Шокин, чья деятельность связана со скандалами вокруг организации питания для ОАО «РЖД», зарегистрировал в Самаре новую
Комментируя появившееся в Сети видео с расправой над российскими солдатами в Макеевке, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что несмотря ни на что,
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