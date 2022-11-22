Писатель Поляков высказал своё мнение о ситуации со сбежавшей Чулпан Хаматовой

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Писатель Поляков высказал своё мнение о ситуации со сбежавшей Чулпан Хаматовой
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Фото из открытых источников

Известный писатель и общественный деятель Юрий Поляков прокомментировал ситуацию со сбежавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой.

В Латвии, где сейчас живет актриса, журналисты требуют не только публично отречься от РФ в связи с событиями в Украине, но даже начать работать на Запада против родины. Поговаривают, высказывания артистки кино против РФ –  цена за ее жизнь и работу в европейской стране.

«Никакого сочувствия положение Хаматовой не вызывает. Как положение иных уехавших артистов. Это в России жили они «в полицейском государстве», дозволялось сниматься в любых кинофильмах, спектаклях, даже если отличались русофобским характером», – заявил Поляков.

Писатель напомнил, что Чулпан сыграла главную роль в телесериале «Зулейха открывает глава». Он считает, что эта лента является «поклепом» на Россию.  

«За эту картину ее награждали. Она думала, что на Западе, будет такая самая вольница. А там жестко. Отрабатывай свое пребывание здесь. Может быть, она не хочет плохо про Россию говорить ничего иностранным каналам, но куда теперь деться?», – заключил публицист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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