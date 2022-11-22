Поклонники киноактрисы Юлии Высоцкой обеспокоены ее неестественно массивной шеей

Актриса театра и кино, кулинар, телеведущая Юлия Высоцкая поделилась в своей соцсети с новым снимком, который привел в недоумение поклонников. Дело в том, что на фото у нее фанаты разглядели неестественно массивную шею.

Фолловеры начали тут же строить предположения. Некоторые подписчики отметили, что с одной стороны шеи актрисы выступает нечто, которое очень напоминает опухоль.

Другие интернет-пользователи предположили, что, скорее всего, Юлия просто приняла не совсем удачную позу, поэтому на шее выступили мышцы, накачанные во время продолжительных спортивных тренировок. Еще часть поклонников телезвезды высказала предположение о том, что шея Высоцкой могла распухнуть из-за укуса.

Тем не менее не дождавшись ответа на вопросы, фанаты начали переживать за здоровье своей 49-летней любимицы.