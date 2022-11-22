Рэпер Моргенштерн указал на двуличие назвавшей его предателем своей Родины Ольги Бузовой

Рэпер Моргенштерн* указал на двуличие поющей телеведущей Ольги Бузовой, которая ранее обвинила его в предательстве своей Родины. Своим мнением скандально известный исполнитель поделился в социальной сети.

Как заявил Моргенштерн, он удивлен столь резким и негативным высказыванием артистки в его адрес, поскольку еще недавно близко с ней общался.

«Так мы недавно в аэропорту виделись и обнимались… Как за пару месяцев я предателем для нее стал?», — задал вопрос рэпер.

Ранее Ольга Бузова назвала Моргенштерна человеком, «предавшим Родину». Экс-ведущая нескончаемой телестройки подчеркнула, что больше она не слушает треки рэп-исполнителя.

«Моргенштерна больше не слушаю. Не слушаю тех, кто предал страну», — сообщила артистка.

Моргенштерн покинул Россию в конце ноября прошлого года. Сперва певец уехал в Белоруссию, а затем в ОАЭ. В данное время он живет в Дубае. Рэпер попал под следствие в РФ из-за подозрения в торговле наркотиками в социальных сетях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

