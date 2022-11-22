Скончался актер из кинокартины «А зори здесь тихие» Александр Старостин

В понедельник, 21 ноября 2022 года, скончался советский и российский актер театра и кино Александр Старостин. Он ушел из жизни в возрасте 71 год.

Свои последние годы знаменитый актер прожил в Москве. Что стало причиной смерти, пока не сообщается.

Александр Сергеевич родился в Москве 1 января 1951 года. В 1972 году он окончил ГИТИС. До 1988 года артист служил в московском драматическом Театре им. Пушкина. Там он трудился 14 лет.

В начале нулевых играл на сцене Государственного академического Большого театра, а также выступал в Центральном Доме актера им. Яблочкиной.

Актерский дебют Александра Старостина состоялся в военной кинокартине “… А зори здесь тихие” (1972 г).







