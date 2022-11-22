Собчак ответила «предателю Родины» Моргенштерну на обвинения в адрес Бузовой

Ксения Собчак решила поддержать бывшую коллегу по реалити-шоу Дом-2 Ольгу Бузову на фоне конфликта певицы с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иноагентом). Напомним, недавно поющая телеведущая заявила, что она больше не поддерживает отношения с артистом и не слушает его песни из-за политической позиции последнего. Также звезда назвала рэп-исполнителя предателем Родины.

Рэпер немедленно отреагировал на такой выпад коллеги. Он заметил, что еще недавно весьма тепло общался с селебрити. Вместо Ольги Моргенштерну ответила Ксюша. В своем Телеграме она написала:

"Ты тоже ведь меня после интервью благодарил, хвалил, а теперь я «с..а»…"

Заметим, что в октябре Моргенштерн заявил о влияние давнего интервью с Собчак на его политический статус в РФ. По словам скандального рэпера, светская львица во время интервью получает подсказки в наушник от профессионалов. Из-за такого построения разговора гость чувствует себя не в своей тарелке и затем становится уязвимым. Артист утверждает, что он был именно в таком непонятном состоянии, когда Ксения Анатольевна задала ему вопрос про 9 мая.